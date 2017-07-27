Venezuela Hükümeti, CIA Başkanı’nın açıklamalarına yanıt verdi.

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CIA Başkanı Pompeo, Venezuela hükümetini devirmek için Meksika ve Kolombiya ile çalıştıklarını itiraf etti. ABD’den gelen açıklamaya sert tepki gösteren Venezuela lideri Maduro ise ‘Siyasi ve diplomatik adım atacağız’ diye konuştu



Venezuela Hükümeti, CIA Başkanı’nın açıklamalarına yanıt verdi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Venezuela Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı’nın, Venezuela’ya karşı sürmekte olan darbe girişimine kendilerinin ve bazı ülkelerin müdahil olduğunu kabul ettiği açıklamalarını kınar.



Venezuela Bolivar Cumhuriyeti, uluslararası toplumu Amerika Birleşik Devletleri Merkezi İstihbarat Teşkilat (CIA) Başkanı Michael Richard Pompeo’nun Aspen (Colorado) Güvenlik Forumu’nda Venezuela ilgili son açıklamaları konusunda uyarır. Açıklamalarında “Venezuela’da bir geçiş dönemi olmasını beklediklerini” belirten Pompeo, bu süreçte sadece Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı değil, ayrıca “Dünya ve kendileri için mümkün olan en iyi sonucu elde etmek uğruna yapabilecekleri şeylerin anlaşılması için” Kolombiya ve Meksika Hükümetleriyle de işbirliği içinde olduklarını ifade etmiştir.



Venezuela’ya karşı yürütülen açık saldırıların yanı sıra, ABD’nin bölgede gerçekleştirdiği müdahelelerin ve rejim değişimlerinin geçmişini bilen Venezuela Hükümeti, bütün dünya nezdinde Başkan Nicolas Maduro’nun meşru ve demokratik Hükümeti’ni yıkmak; ayrıca CIA ve diğer ABD Hükümeti kurumları tarafından Kolombiya ve Meksika gibi kardeş ulusların hükümetleri kullanılarak, Venezuela demokrasisini sonlandırmak amacıyla gerçekleştirildiği itiraf edilen eylemleri şikayet eder.



Venezuela muhalefetinin açıkladığı eylem planının ardından, CIA Başkanının açıklamalarına paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Büyükelçiliği’nin ülkede önümüzdeki günlerde meydana gelecek bir şiddet dalgasıyla ilgili vatandaşlarını uyarmak amacıyla 72 saat yetecek su ve yemek depolamaları da dahil olmak üzere gerekli hazırlık önlemlerinin alınması istenilen bir bildiri yayınlaması tesadüf değildir.



Bu açıklamalar, Venezuela’da şiddetin yükselmesi ve uluslararası müdahaleyi haklı göstermek için büyük medya şirketleri, sağcı hükümetler ve bazı avrupalılar tarafından saptırılarak yansıtılan 30 Temmuz Ulusal Kurucu Meclis Seçimlerinin hemen öncesinde gerçekleştirilmiştir.



Venezuela muhalefetinin diyalog istekleri karşısında olumsuz tutumu ve şiddet üzerine ısrar etmesi sonucunda, Bolivarcı Anayasa, halkımızın yüksek refah seviyesinde, ortak mutabakat temelinde birlik içinde yaşaması amacıyla ulusal yaşamın bütün kesimlerini diyaloğa dahil edecek en geniş çağrının yapıldığı Ulusal Kurucu Meclis Seçimlerinin yolunu açmıştır.



Ulusal Kurucu Meclis’in kurulması çağrısı, Venezuela Anayasası’nın 348. Maddesine dayanılarak yapılmıştır ve Kurucu Meclis seçimleri, son 18 yılda yapılan 20 seçimde olduğu gibi yine tamamen titizlik ve şeffaflık prensibi çerçevesinde Venezuela ayrılık güçlerinden biri olan Seçim Gücü tarafından organize edilecektir. 30 Temmuz’da, 545 Kurucu Meclis temsilcisi, özgür, doğrudan, evrensel kurallara bağlı ve gizli oy yöntemiyle seçilecektir ve bütün oy verme süreci, uluslararası refakatçiler tarafından takip edecektir.



Bu çerçevede, CIA Başkanının açıklamalarını kınıyoruz. Bu açıklamaları, son aylarda 100’den fazla ölümle Venezuelalı aileleri yasa boğan şiddetin artmasını, muhalefet destekçileri tarafından tanınacak yasadışı paralel devlet kurulması çabasını, ekonomiye ve besin - ilaç temin edilmesine yönelik sabotajların düzenlenmesini öngören ABD darbesinin bir başka kanıtı olarak değerlendiriyoruz.



Venezuela Halkı ve Hükümeti bütün dünya halklarını ABD Hükümeti ve onun boyunduruğundaki ülkelerin müdahaleci eylemlerini reddetmeye çağırır; ayrıca, hukuka uygun olarak ve İnsan Haklarına saygı çerçevesinde egemenliğini, bağımsızlığını ve barışı büyük bir titizlikle müdafa etmek için gerekli bütün önlemleri olanca sertliğiyle alacağını bildirir.



Özgürleştirici Simon Bolivar’ın 234. Doğum Günü



Karakas, 24 Temmuz 2017"



ulusal.com.tr