Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan Türkiye'ye mesaj var. Uydu üzerinden telekoferans ile uluslararası basın toplantısı yapan Maduro, Türkiye'den de basınla bağlantı kurdu. Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtlayan Maduro; "Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetçi geleneğine selam olsun" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye'yi böyle selamladı.



Maduro; "Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetçi geleneğine selam olsun" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı ,uydu üzerinden telekonferans ile uluslarası basın toplantısı yaptı.



Başkent Caracas'tan yapılan canlı yayında Maduro, dünyanın dört bir yanındaki basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'ye bağlanan Maduro, Venezuela'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bekleyen Ankara Büyükelçisi Jose Reyes ve oradaki basın mensuplarını selamladı.







Ulusal Kanal, Nicolas Maduro'ya "Sizin gibi Amerikan emperyalizmiyle mücadele eden Türk halkına mesajınız nedir?" diye sordu. Maduro; bu soruya, "Atatürk" diyerek yanıt verdi. Maduro, "Kültürün ve medeniyetin beşiği Türkiye'ye Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti'ne selam olsun" dedi.



Türkiye ile ekonomik ilişkilerin çok iyi bir boyutta olduğunu söyeleyen Venezuela Lideri, ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Putin'e de selam gönderdi Maduro. Putin'in dünyada barış isteyen bir lider olduğunu söyledi.



Amerika ve Kolombiya'ya ise sert tepki gösteren Maduro, "Venezuela'ya diz çöktürmek istiyorlar." dedi. Bolivarcı devrim için mücadele edeceklerini vurguladı. Maduro, sözlerini "Zafer bizim olacak." diyerek noktaladı.





Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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