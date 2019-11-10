Venezuela elçisinden özel Bolivya açıklaması

Latin Amerika'da Venezuela'nın ardından Bolivya'da da ABD destekli darbe girişimi yaşanıyor.

ABD destekli gruplar, seçimleri en yakın rakibi Carlos Mesa'ya 10 puan fark atarak yüzde 47.08 oranıyla kazanan Morales'i devirmek için harekete geçti.

Ülkede yerel parlamento ve bazı televizyon kuruluşlarına el koyulduğu belirtiliyor.

Morales destekçileri de darbe girişimine karşı hükümete destek verirken bölgedeki hareketliliğe ilişkin Venezula'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes'ten Ulusal Kanal'a özel açıklamalar geldi.

Reyes "Bolivya’da darbenin varlık gösterdiği noktadayız. Latin Amerika’da demokrasiye mola veriliyor. Bolivya ve Latin Amerika’daki ırkçı sağcılar/Amerikancılar Evo Morales'in güç kaybetmesini ve iktidar dışında kalmasını istiyor. Onlar halkın geleceğini yok sayıyorlar. Ve ABD, darbenin arkasında" ifadelerini kullandı.

Darbecileri destekleyenleri eleştiren Reyes "Dünya kamuoyunu, Bolivya sağı tarafından halkın oylarıyla seçilmiş Evo Morales’i darbeyle indirme girişimine ortak oldukları için eleştiriyoruz, kınıyoruz ve suçluyoruz" dedi.

HABER: ERAY ÇELEBİ

ulusal.com.tr

