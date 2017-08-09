Amerika'nın turuncu darbe girişimlerine direnen Venezuela halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek olmak için meydanlara çıktı. Halk Amerika'nın tanımadığı Ulusal Kurucu Meclis'e destek olmak için yürüdü

Amerika'nın turuncu darbe girişimleri sonuçsuz kaldı, binlerce Venezuelalı Bolivarcı Maduro yönetimine sahip çıkmak için sokaklara döküldü.



Ülkenin başkenti Karakas aylardır Amerikan destekli muhalefetin şiddet eylemelerine tanık oluyordu. En son bir askeri birliğe yönelik silahlı saldırı girişimi bastırıldı.



Venezuela ordusu saldırıları boşa çıkarttıktan sonra Devlet Başkanı Maduro taraftarları alanlara çıktı. Chavez'in miras bıraktığı devrime ve Kurucu Meclis'e sahip çıkmak için...



Ülkede 30 Temmuz Pazar günü Ulusal Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştı. Washington yönetiminin tanımadığı seçimlere ülkede muhalefet grupları da katılmadı.



Hükümet taraftarları yürüyüşte Kurucu Meclis'in çalışmalarına destek sloganları attı. Barışçıl eylemde herhangi bir aşırılık yaşanmadı.



Öte yandan Devlet Başkanı Maduro, "bölgesel diyalog" ve "Venezuela'ya saygı" çağrısı yaptı.



Buna karşılık Peru'nun başkenti Lima'da toplanan ve aralarında Brazilya, Arjantin, Meksika gibi ülkelerinde bulunduğu grup, "Venezuela'da demokratik düzenin yıkıldığını" ileri sürdü.



Bolivarcı uluslararası birlik olan Latin Amerika devletler topluluğu ALBA, ise Maduro'ya destek oldu. ALBA toplantısında konuşan Maduro, bölgesel diyalog özlemi çektiklerini söyledi.



ulusal.com.tr