Amerika destekli muhalefetin başını çektiği şiddet olayları nedeniyle zor günler yaşayan Venezuela, Ulusal Kurucu Meclis seçimi için sandık başına gitti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro zafer ilan ederken Washington yönetimi, Venezuela'nın diktatörlüğe gittiğini ileri sürdü.

Venezuela'da politik krizin çözümü için Devlet Başkanı Maduro'nun çağrısıyla sandıklar kuruldu. Ulusal Kurucu Meclis seçimi yapıldı. Pazar sabahı erkenden sandığa giden Maduro zaferini ilan etti.



Ulusal Seçim Konseyi oy kullanma merkezlerinin yüzde 94'ünde seçim işleminin yapıldığını, katılımın yüzde 41,53 olduğunu duyurdu.



545 üyeli Kurucu Meclis Venezuela'nın yeni ayasasını yazma yetkisine sahip olacak. Gelecek hafta parlamento binasında görevine başlayacak.



Ülkedeki muhalefet bloku Kurucu Meclis'in devlet başkanı Maduro'ya daha fazla güç verdiği gerekçesiyle seçimleri boykot etti.



Şiddet olayları seçimler esnasında da devam etti. Muhalefetin, Kurucu Meclis'e karşı da toplanma çağrıları sürüyor. Ülkede tansiyon henüz düşmüş değil.



Sandığa giden Venezuelalılar sorunların barışçıl yoldan çözülmesinden yana...



Muhalefetin arkasında duran Washington yönetimi ise Kurucu Meclis seçimlerini, "dikta rejimine doğru atılan adım" olarak değerlendiriyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Venezuela'daki diktanın mimarlarına yönelik güçlü ve hızlı önlemler almaya devam edecektir" ifadesi yer aldı.



Nikaragua, El Salvador, Bolivya, Küba'dan seçimlere ve Maduro'nun zaferine destek açıklaması geldi.



ulusal.com.tr