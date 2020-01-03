Washıngton'da diplomasi trafiği

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldüren Amerika, Bağdat'ta yaşananları diplomatik muhattaplarına telefon ile anlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman, İngiliz ve Çinli üst düzey yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab görüşmesine ek olarak saldırının amacını aktardı. Pompeo, bölgede Kudüs Gücü'nün tehditlerini azaltmak istediklerini söyledi.

Dikkat çeken görüşme ise Çinli yetkili ile yapılan görüşme oldu. ABD Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi Politbüro Komitesi üyesi ve Devlet Müşaviri Yang Cieçı'yi aradı.

Bu görüşmede Çin'e ABD'nin bölgede gerilimin düşürülmesinden yana olduğu aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Pekin yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken, "Ortadoğu’da istikrar ve barışın korunması" çağrısı yapıldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı'da, Tahran’daki Temsilcisinin İran’ın Süleymani’nin öldürülmesi konusunda bilgilendirildiğini, kendilerinin de ABD’nin İran’a olan mesajını ilettiğini duyurdu.



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