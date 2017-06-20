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Washington'dan ilk yorum

Rusya'nın Suriye'de Amerika ile yaptığı hava güvenliği anlaşmasını askıya almasına Washington'dan ilk yorum geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer "Ruslarla iletişimimizi sürdüreceğiz" dedi. Öte yandan Rusya'nın anlaşmayı askıya almasından sonra Avusturalya koalisyon içindeki uçuşlarını durdurdu.

Washington'dan ilk yorum

Amerika'nın Suriye uçağını düşürmesi savaş sahasında gerilimi arttırdı. Rusya, Amerika ile yaptığı hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı. Karara ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama yapıldı.

Amerika, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer "Çıkarlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Ruslarla iletişimimizi sürdüreceğiz. Muhtemel sorunlarla ilgili çatışmayı en aza indirmek için iletişim hatlarımızı açık tutmak önemli ve hayati" dedi.

Spicer, Suriye'nin karmaşık bir durumda olduğuna ve sorunların daha da karmaşık hale getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan Avustralya IŞİD'e karşı kurulan koalisyondaki uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Karar, Rusya'nın koalisyon uçaklarının uçuş yaptığı bölgeye yönelik tehditte bulunmasının hemen ardından geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #suriye
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