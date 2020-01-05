Yakup Aslan yazdı: Bağdat'ın en sıcak gecesi

Dünya gündeminin birici sırasında yerini alan Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen suikast şüphesiz üzerinde uzun süre konuşulacak ve tarihin seyrini değiştirecek bir milad olarak anılacaktır. Akıllarda pek çok soru işareti var zman geçtikçe bir çok detay daha gün yüzüne çıkacağı kaçınılmazdır. Bu kısa yazıda pek çoğumuzun aklına gelen ABD’nin gerçekleştirdiği suikast gecesi Bağdat’ta neler neler yaşandı? Sorusunun cevaplarını bulacaksınız.



ECNIHETE-Ş ŞAM BAĞDAT’A iNDi

Saatler 23.30’u gösterdiğinde Bağdat uluslarası Havalimanına inen Ecnihete-ş Şam hava yolları uçağı (أجنحة الشام للطيران) çok önemli yolcuları taşıyor, uçaın en önemli yolcusu ABD ve İsrail’in hedefindeki isim, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani.

General Süleymani, Badat’ta terörle mücadele operasyonlarındaki silah arkadaşı Haşd Şabi’nin tanınmış komutanı Ebu Mehdi Muhendis tarafından karşılanıyor. Ebu Mehdi Muhendis ile birlikte İranlı Generali karşılayan başka bir isim daha var, Muhemed Rıza Elcabiri, Ebu Mehdi Muhendis’in damadı, Rıza Elcabiri aynı zamanda Haşdi Şabi'nin protokol sorumlusu olarak görev yapıyor.

Ev Sahibi Ebu Mehdi Muhendis, misafirlerini Hyundai ve Toyota markalı iki pikapla uçağın merdivenlerinden alıp, , herhangi bir pasaport işlemi yapılmadan, ve kontrol noktalarında durmadan havalimanının kargo kapısından dışarı çıkarıyor.

Bağdat uluslarası havalimanı nizamiyesinde çıkan araçlar, araçlar kapıdan ayrıldıktan sonra ilk kavşak olan Abbas bin Fernas’a 300 metre kala yeri göğü inleten patlamanın gürültüsünin içerisinde kayboluyor.



OLAY YERİNDE İLK DAKİKALAR

Saldırı ile bağlı ilk bilgiler Federal Polisin 4. Karakolundan merkeze iletilyor. Raporda olan bilgi Katyuşa roketleri ile henüz net olmayan bir hedefe karşı yapılmış bir saldırı yönünde.

İlk dakikalarda herkes Haşdi Şabi güçlerinin tamda orada bulunan ABD askeri üssüne karşı bir saldırı yapıldığını düşünüyor.

Patlamadan tam 20 dakika sonra güvenlik güçlerinin olay yerine gelimesi ile birlikte durumun düşünüldüü gibi olmadığı gerçeği ile yüzleşiliyor. Olay yerine ilk ulaşan ekibin kurbanlarının kim olduğunu anlaması güç olmuyor.

Amerikan bombalarına hedef olarak katledilenlerin kimliğini teşhis eden ilk kişi, Haşdi Şabi'nin güvenlik sorumlularından ve Süleymani’nin o gece Bağdat’a geleceğinden haberi birkaç isimden biri olan Ebu Muntezir Mehdi oluyor.

BAĞDAT’IN EN SICAK GECESİ

O akşam Süleymani ve el Muhendis ile toplantı yapacak olan Falih Feyyaz ise toplatı yerine giderken saldırı bilgisi kendisine ulaşır ulaşmaz, evine dönüyor ve herhangi bir araç kullanmadan meçhul yerde saklanmak zorunda kalıyor.

Saldırı ile eşzamanlı olarak ABD askerleri Haşdi Şabi güvenlik güçlerine ait Cadiriye mahellesinde bulunan bir binaya saldırıyor, bina tahrip ediliyor, ismi hala açıklanmayan binanın sorumlusunu da ABD’liler tarafından gözaltına alınıyor.

HAİN KİM?

Olaydan hemen sonra Kasim Süleymani’yi Bağdat’a getiren uçağın mürettebatı ve Bağdat havalimanında görev yapan bir güvenlik subayı gözaltına alınıyor. Zira Iraklılar ABD’lilerin gerek Şam gerek Bağdat’ta Süleymani’nin yakın çevrelerine sıza bildigi doğrultusundadır.

SÜLEYMANi NEDEN BAĞDAT’A GELMiŞTi?

Fetih Koalisyonuna bağlı üst düzey bir kaynağın açıklamasına göre, bu ziyaret Süleymani’nin son iki ayda Bağdat’a olan dördüncü ziyareti idi, Süleymani’nin amacı Irak’taki siyasi tıkanıklığın çözülmesi ve bir an önce başbakanlık için bir ismin üzerinde uzlaşılmasını salamaktı.Kasım Süleymani Cuma günü öğlenden sonra Siyasi koalisyonların başkanları ile birliktebir zirve gerçekleştirecekti. Toplantının konusu Adil Abdulmehdi’nin yerine geçecek bir sonraki başbakan konusunda mutabakat sağlamaktı.

TRUMP SUİKAST KARARINI NASIL ALDI?

Los Angles Times’in önemli bir raporuna göre General Süleymani’ye suikast kararı ABD yöneticilerinin hiç beklemedği bir zamanda Trump tarafından alındı.

30 Aralık 2019’da Dışişleri ve Savunma bakanıları ile Genelkurmay Başkanı'nın Florida'da Trump ile olan toplantısında, Trump onların Irak ve Suriye’de silahlı güçlerine karşı yapılan saldırılarla ilgili raporlarını duyduktan sonra atılacak adımları gözden geçirmeye başladı. ABD başkanı, masadaki seçenekler arasında en beklenmedik olanı General Süleymani’ye suikast seçeneğini tercih etti.

Los Angles Timse’a göre, bu karar onun İran karşıtı danışmanlarının verdiği brifingler sonucu alınmış, Pentagon’u zor bir görevle karşı karşıya bırakmıştı. İranlı ulaştığımız kaynaklarsa, Mosad – İsrail lobisinin, Trumpın damadı Kushner üzerinden onu bu işe ikna ettiği yönünde.

Yakup ASLAN/ TAHRAN

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