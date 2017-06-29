Vize yasağı kararnamesine ABD mahkemelerini ikna edemeyen Donald Trump yönetimi, bu kez de 6 ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlaması getirme kararı aldı. Uygulama bu sabahtan itibaren başladı.

Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen... Bu altı ülkenin vatandaşları artık Amerika'ya ancak "bir Amerikalı ile organik bağları varsa" girebilecekler.



Bu yeni kural bu sabahtan itibaren Amerika'da uygulamaya kondu.



Buna göre bu altı ülkenin vatandaşları ancak Amerika'da yaşayan yakın bir akrabaları varsa veya yasak bir iş yerinden resmi kabul almaları halinde Amerika vizesi alabilecek.



Amerika'nın tüm dünyadaki temsilciliklerine gönderilen bilgi notunda yeni vize başvurusunda bulunanlarda Amerika'da yasal statüde yaşayan birinci dereceden akrabası olma şartı aranacağı belirtildi.



Böyle bir akrabalık bağı yoksa, bu ülkelerin vatandaşlarının, Amerika'da yasal bir işletme veya kurumdan resmi bir kabul almış olması gerekecek. Yeni kural, geçerli Amerika vizesine sahip olanları etkilemeyecek.



Amerika Başkanı Trump, daha önce bu ülkelerin de dahil olduğu bazı ülkelere süresiz olarak vize yasağı uygulamasını hayata geçirmek istemiş ancak karar mahkemeler tarafından bozulmuş ve vize yasağı askıya alınmıştı.





ulusal.com.tr