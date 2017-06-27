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Yasak yolda! ABD harekete geçiyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Trump'ın vize yasağı ile ilgili kararı uygulamaya geçireceklerini açıkladı.

Yasak yolda! ABD harekete geçiyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Yüksek Mahkeme'nin Başkan Donald Trump'ın vize yasağı ile ilgili kararnamesinin bazı bölümlerinin uygulanabilmesine hükmetmesinine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Sözcü Nauert, Yüksek Mahkeme'nin "ulusal güvenliği en üst seviyeye çıkartmak hedefiyle" aldığı kararı, 72 saat sonra uygulama başlayacaklarını bildirdi.
 
ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığıyla yapılacak görüşmelerin ardından konuya ilişkin daha fazla detay paylaşacaklarını vurgulayan Nauert açıklamasında, "ABD'ye seyahat edecekleri ve havayolu şirketlerini, uygulamayı başlattığımız zaman profesyonel, organize ve zamanlı bir şekilde haberdar edeceğiz. Aynı zamanda, ABD Mülteci Kabul Programı'na ilişkin olarak da müttefiklerimizle irtibat halindeyiz ve ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirme yapacağız." ifadelerine yer verdi.
 
UYGULAMA İÇİN 72 SAAT
 
Trump, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Yüksek Mahkeme'den olumlu bir karar çıktıktan 72 saat sonra vize yasağı uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı.
 
Yüksek Mahkeme, Trump'ın yargıya takılan ve temyiz mahkemesinde de reddedilen vize yasağıyla ilgili başvuru hakkında dün yazılı bir açıklama yapmıştı. Mahkeme, Trump'ın vize yasağını donduran alt mahkeme kararlarını kısmen bozarak, yasağın bazı bölümlerinin uygulanmaya başlanabileceğini duyurmuştu./Vatan

Etiketler; #abd #donald trump #Heather Nauert
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