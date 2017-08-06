Yemen'in Sada ilini hedef alan hava saldırılarında 12 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, yayımladığı yazılı açıklamada, Yemen'in Sada ilini hedef alan hava saldırılarında 12 sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını kaydetti.



Söz konusu saldırılarla ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin incelemesini sürdürdüğünü belirten McGoldrick, Husilerin kontrolündeki bu kentte sivilleri hedef alan saldırı haberlerinden derin endişe duyduklarını ifade etti.



"Tarafları müzakere masasına oturmaya davet ediyorum"



McGoldrick, Yemen'de çatışan tarafların sivilleri görmezden gelmesini kınayarak, yaşanan sıkıntılara son verilmesi için tarafları yeniden müzakere masasına oturmaya davet etti.



Husiler dün, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, Sada'da sivilleri hedef almakla suçlamıştı. Koalisyon güçleri ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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