Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının başkent Sana yakınlarına düzenlediği bombardımanda en az 35 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynakların çeşitli sosyal medya hesaplarından yaptıkları yayınlarda, Suudi uçaklarının başkentin kuzey bölgesindeki bir tarım işletmesini hedef alan bombardımanında en az 30 kişinin öldüğünü, en az beş kişinin de çevredeki yerleşim birimlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yemen'in başkenti Sana'da bir otele hava saldırısı gerçekleşti. Olayda en az 35 kişinin öldüğü bildiriliyor.



13 kişinin yaralandığı saldırının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor.



Yemen'de Husi hareketi başkent Sana ve ülkenin kuzeyini kontrol ediyor.



'DÜN GECEDEN BERİ EN AZ 80 KİŞİ ÖLDÜ' İDDİASI



Sosyal medya hesaplarında yayımlanan fotoğraflardaki dumanların da, bombardıman sonrasında yaşanan yangınlardan yükselen dumanlar olduğu belirtildi. Bazı sosyal medya hesaplarında ise, dün geceden bu yana süren bombardımanlarda en az 80 kişi öldü. Nasser Arrabyee adlı Twitter hesabında, 80 kişinin 20’si başkentin doğsunda, 50’si kuzeyde ve 10’u da batısındaki saldırılarda yaşamını yitirdi.



Ülkede, 2014'ten bu yana devam eden iç savaşta 10 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın göçe zorlandığı tahmin ediliyor./Hürriyet