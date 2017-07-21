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Yemen'in devrik Cumhurbaşkanı Salih'ten 'liman' açıklaması

Yemen'in devrik Cumhurbaşkanı Salih, BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed'in girişimini reddettiği belirterek, "Hudeyde Limanı'nın yanı sıra Aden, El-Mukella, El-Muha, Niştun ve Sokotra limanlarını da müzakereye açması gerekirdi." dedi.

Yemen'in devrik Cumhurbaşkanı Salih'ten 'liman' açıklaması

Yemen'de devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed'in, El-Hudeyde Limanı ile ilgili girişimini reddettiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi'nde konuşan Salih, Ahmed'in Husilerin Hudey'de Limanı'ndan çekilmesi ve buranın idaresini BM'ye bırakması yönündeki girişimini "gerçekleştirilmesi imkansız" olarak tanımladı ve Ahmed'e de net bir görüşe sahip olmama eleştirisinde bulundu.

BM'yi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e yönelik saldırılarının durdurulması için cesur kararlar almaya çağıran Salih, "Ahmed'in, Hudeyde Limanı'nın yanı sıra Aden, El-Mukella, El-Muha, Niştun ve Sokotra limanlarını da müzakereye açması gerekirdi. Hudeyde Limanı'nın teslim edilmesi mümkün değil. Biz hak sahibiyiz." dedi.

Ahmed daha önce yaptığı açıklamada, Hudeyde Limanı'yla ilgili girişiminin insani ve ticari maddelerin güvenli bir şekilde ülkeye girmesinin sağlanması ve toplanacak vergilerin maaşların ödenmesi ve temel hizmetlerde harcanacağı bir program geliştirilmesini hedeflediğini ifade etmişti. Yemen'deki meşru hükümet ise Ahmed'in girişimine olumlu yanıt vermişti.


Kaynak: AA
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