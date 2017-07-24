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Yeni Delhi’de büyük yangın!

Hindistan’ın resmi başkenti Yeni Delhi’ de bazı resmi dairelerin de bulunduğu binada büyük yangın çıktı.

Yeni Delhi’de büyük yangın!

Yeni Delhi’nin ünlü Pazar yerlerinden Khan Market yakınlarındaki Lok Nayak Bhawan yapı kompleksindeki yangına 25 itfaiye aracı ile müdehale ediliyor.

Konutların da bulunduğu kompleksten yoğun dumanlar yükseliyor


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #Yeni Delhi
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