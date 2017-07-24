Hindistan’ın resmi başkenti Yeni Delhi’ de bazı resmi dairelerin de bulunduğu binada büyük yangın çıktı.

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Yeni Delhi’nin ünlü Pazar yerlerinden Khan Market yakınlarındaki Lok Nayak Bhawan yapı kompleksindeki yangına 25 itfaiye aracı ile müdehale ediliyor.



Konutların da bulunduğu kompleksten yoğun dumanlar yükseliyor

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