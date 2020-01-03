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Yeni Kudüs Gücü Komutanı İsmail Gani oldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani yaşamını yitirdi. Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü komutanlığına General İsmail Gani atandı. General Gani General Süleymani'nin yardımcısı idi.

DÜNYA 03.01.2020, 15:20 03.01.2020, 15:23
Yeni Kudüs Gücü Komutanı İsmail Gani oldu

Kasım Süleymani'nin yaşamını yitirmesinin ardından yerine Kudüs Gücü komutanlığına General İsmail Gani atandı.

General Gani General Süleymani'nin yardımcısı idi.

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri önümüzdeki bir kaç saat içerisinde ABD’nin saldırısına karşı alınan kararın açıklanacağını söyledi.

Toplantıya ilk defa İran Devrim Lideri Ayetullah Hamaney’de katılmıştı.

ulusal.com.tr

#İsmail Gani #kasım suleymani
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