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Yeni Zelanda'da deprem

Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da deprem

Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yeni zelanda #deprem #6.6
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