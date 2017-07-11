Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Yeni Zelanda Auckland Adaları'nda 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem için bir tsunami uyarısı yapılmadı.