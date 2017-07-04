İnternet yıldızı Stevie Ryan, cumartesi günü Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Genç kadın kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Ryan'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, ünlü komedyenin Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu ve yapılan otopsinin ardından ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi.



DEDESİNİ KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRDİ







Ünlü komedyenin birkaç günce ölen dedesi hakkında ''Hayallerimin adamı artık sadece hayallerimde olacak '' paylaşımını yaptıktan birkaç saat sonra kendini astı.



Stevie uzun bir süredir geçirdiği ağır deprasyon yüzünden tedavi gördüğünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı./Vatan