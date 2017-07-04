Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çok sayıda iptal var
Çok sayıda iptal var
Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Kılıçdaroğlu canlı yayında imzayı attı! CHP, AİHM'e gidiyor
Kılıçdaroğlu canlı yayında imzayı attı! CHP, AİHM'e gidiyor

Youtube fenomeni intihar etti

İnternet yıldızı Stevie Ryan, cumartesi günü Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Genç kadın kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Youtube fenomeni intihar etti

Ryan'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, ünlü komedyenin Los Angeles'taki evinde ölü bulunduğu ve yapılan otopsinin ardından ölüm nedeninin intihar olduğu belirtildi.
 
DEDESİNİ KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRDİ


 
Ünlü komedyenin birkaç günce ölen dedesi hakkında ''Hayallerimin adamı artık sadece hayallerimde olacak '' paylaşımını yaptıktan birkaç saat sonra kendini astı.

Stevie uzun bir süredir geçirdiği ağır deprasyon yüzünden tedavi gördüğünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı./Vatan

Etiketler; #youtube #amerika #abd #Los Angeles #stevie ryan
banner863
Önceki Haber
Katar Körfez ülklerinin koşullarına yanıt verdi
Sonraki Haber
Ankara'da Suriyelilerle vatandaşlar arasında gerginlik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.