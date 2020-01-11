Yunanistan açıklarında göçmen teknesi battı

Yunanistan’ın batısındaki iyon denizi’ndeki paksu adası açıklarında bir tekne alabora oldu.



Yaklaşık 50 düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin edilen teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.



Haber, Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'da yer aldı. Olay, Paksos Adası’nın güney batısına 13 mil uzaklıkta batan teknedeki göçmenlerin çağrısıyla öğrenildi.



Göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin 21 kişiyi kurtardığı, 12 kişinin ise cesedine ulaştığı belirtildi.



Bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ulusal.com.tr