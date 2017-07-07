Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, fıtık ameliyatı oldu.Kaynak: AA
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras'ın, öğleden sonra başkent Atina'daki Evgenidion Hastanesine yatırıldığı ifade edildi.
Sağlık durumu iyi olan Aleksis Çipras'a fıtık operasyonu yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Başbakan, doktorlara ve tüm hastane çalışanlarına tüm kalbiyle teşekkürlerini iletiyor." ifadelerine de yer verildi.
Yunan basınında yer alan haberlerde ise Çipras'ın dün geceden bu yana ağrılarının şiddetlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras hastaneye kaldırıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.