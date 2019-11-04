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Yunanistan'da lise öğrencileri polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da lise öğrencileri üniversitelere giriş sistemindeki değişiklikleri protesto etti.

DÜNYA 04.11.2019, 16:23
Yunanistan'da lise öğrencileri polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da lise öğrencileri üniversitelere giriş sistemindeki değişiklikleri protesto etti.

Atina Üniversitesi binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, sloganlar atarak Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Bir foto muhabirinin de başından hafif şekilde yaralandığı olaylar sırasında 3 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
#yunanistan #Atina #üniversitelere giriş sistemi
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