Yunanistan'da belediyelerin sözleşmelerini uzatmaması sebebiyle işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan temizlik işçileri gösteri düzenledi.

Yerel Yönetim Çalışanları Federasyonunun (POE-OTA) çağrısıyla Karaiskakis Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin temizlik işçisi, önce İçişleri Bakanlığı binasına yürüdü. Bakanlık binasına girmek isteyen göstericiler, polis engeliyle karşılaştı.

Bina girişine yığdıkları çöpleri ateşe vermek isteyen işçiler, daha sonra meclis binasına yürüdü.

Polis, meclis binasına girmek isteyen işçilere biber gazıyla müdahale etti.

Bazı işçi temsilcilerinin, Meclis Başkanı Nikos Voutsis ile bir araya gelmek için binaya girmelerine izin verildi.

Bu sırada, sıcak hava ve biber gazından etkilenen bazı vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yunanistan sokaklarında çöp yığınları

Sözleşmeli çalışan temizlik işçilerinin, Sayıştay kararıyla sözleşmelerinin uzatılmasının anayasaya aykırı olduğu kararlaştırılmıştı. Kararın ardından, yaklaşık 10 bin temizlik işçisinin işsiz kalma olasılığı ortaya çıkmıştı.

Temizlik işçilerinin grev yapması üzerine Atina ve diğer bazı şehirlerde çöp kutularının etrafında çöp yığınları oluştu. Yaklaşık 2 gündür toplanmayan çöpler nedeniyle çevreye kötü kokular yayılıyor.

Avro Bölgesi'nde en yüksek işsizliğe sahip Yunanistan'da mart ayı işsizlik oranı yüzde 22,5 olarak hesaplanmıştı.