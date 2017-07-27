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Yunanistan'da uçak düştü!.. 2 kişi kayıp!

Yunanistan'da TL20 tipi uçak düştü. Olayda uçakta bulunan 2 kişinin kaybolduğu öğrenildi.

Yunanistan'da uçak düştü!.. 2 kişi kayıp!

Dün akşam saat 20.00'de Larisa bölgesinden kalkan uçak bir süre sonra radarlardan kayboldu.

Uçağın içinde bulunan 2 kişiden ise şimdiye kadar haber alınamadı.

Çarpma ya da düşme durumunda alarm veren beacon sisteminin 20.30'da devreye girmesi nedeniyle, küçük uçağın düştüğü üzerinde duruluyor.

8 itfaiye aracı ve 18 itfaiyeci uçağın düştüğü bölgede araştırmalara başlarken, havadan da helikopter yardımı ile arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yunanistan #uçak #2 ölü
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