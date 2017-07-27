Dün akşam saat 20.00'de Larisa bölgesinden kalkan uçak bir süre sonra radarlardan kayboldu.
Uçağın içinde bulunan 2 kişiden ise şimdiye kadar haber alınamadı.
Çarpma ya da düşme durumunda alarm veren beacon sisteminin 20.30'da devreye girmesi nedeniyle, küçük uçağın düştüğü üzerinde duruluyor.
8 itfaiye aracı ve 18 itfaiyeci uçağın düştüğü bölgede araştırmalara başlarken, havadan da helikopter yardımı ile arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan'da TL20 tipi uçak düştü. Olayda uçakta bulunan 2 kişinin kaybolduğu öğrenildi.
Dün akşam saat 20.00'de Larisa bölgesinden kalkan uçak bir süre sonra radarlardan kayboldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.