Yunanistan'dan skandal görüntüler

Burası Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri.

Kamufulajlı askerler Yunanistan birliklerinden. Askerlerin yanındakiler ise göçmenler.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaşadığı kriz sonrası Yunanasitan ile geri iade anlaşması askıya alınmıştı.

Bu karar sonrası Yunanistan skandal bir yola başvurarak, Meriç Nehri üzerinden gelen göçmenleri Türkiye'ye dönmeye zorlamıştı.

Hatta daha ileri giderek nehir hattı boyunca yakaladığı göçmenleri botlarla Türkiye'ye taşınmaya başlandı.

İddialara ilişkin kanıt niteliğinde görüntüler yayınlandı.

Alman Der Spiegel dergisi göçmenleri taşıyan Yunan askerlerin görüntülerine ulaştı.

Tüm dünyaya servis edilen görüntülere göre göçmenler zorla botlara bindirilerek Türkiye sınırına taşındı.

Ve bu görüntülere Yunanasitan'dan hiç bir yanıt gelmedi. Görüntülere ulaşan muhabir Yunan makamların sorularını yanıtsız bıraktığını açıkladı.

Görüntüler, Yunansitan'ın yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına taşındığı iddiaların kanıtı niteliğinde.

ulusal.com.tr