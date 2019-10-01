Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaşanan yangın sonrası Yunanistan mültecileri Türkiye'ye iade etme kararı aldı. Yunanistan kabinesi 2020 sonuna kadar 10 bin mülteciyi iade etmek istiyor.

15 bine yakın mültecinin yaşadığı Moria kampında çıkan yangın sonrası Yunanistan kabinesi acil toplandı.



1 mültecinin yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili protestolar sürerken Atina, mülteciler için iade kararı aldı.



Yunan hükümetinin hedefi 2020'ye kadar 10 bin mülteciyi Türkiye'ye göndermek.



Bu adım öncesinde ise Ege Denizi'nde Yunan sahil güvenliği devriye başladı. Sığınma talepleri kabul edilmeyen mültecilerin kaldığı merkezler kapatıldı.



Son 3 ayda Midilli Adası'na kaçak geçişler de arttı. Avrupa'nın en çok mülteci barındıran kampı Moria'da kaos başladı.



Mülteci akını ile başa çıkamayan Yunanistan'ın Moria kampını kademeli olarak boşaltacak. Mülteciler adalardan ana karaya taşınacak. Büyük bir kısmı ise Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye gönderilecek.



Ancak Türkiye, taahütler yerine getirilmediği için Avrupa Birliği ile imzalanan geri kabul anlaşmasını askıya almıştı.



Türkiye ile AB arasında 2016'da mülteci mutabakatı imzalandı. Buna göre Türkiye'ye geri gönderilen her mülteci karşılığında Avrupa 1 mülteci kabul edecekti. Taahütler arasında Türkiye'den 72 bin kadar mülteci almak ve 3 milyon dolar yardım göndermek bulunuyordu.



ulusal.com.tr