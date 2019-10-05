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Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna ulaştı. Türk Kıta Sahanlığındaki bölgede sondaj 7 Ekim'de başlayacak. Atina'da Yunan Başbakanı ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin faaliyetlerinin yasadışı olduğunu iddia etti. Öte yandan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Rumlara küçük bir hatırlatmada bulundu. Taçoy, Yavuz'un mürettebatı için tutuklama emri çıkaran Rum kesimine Yavuz'u Türk donanmasının koruduğunu hatırlattı

Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Yavuz Sondaj Gemisi, Kıbrıs'ın güneybatısındaki Güzelyurt-1 kuyusuna ulaştı. Yavuz 7 Ekim'de sondaja başlayacak.

Güzelyurt-1 kuyusu, Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yer alıyor. Bu bölge Rumların sözde 7'nci parseliyle kesişiyor.

Bu sebeple Rum tarafı Yavuz'un bölgeye gelmesine tepti göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'da Yavuz'un bölgeye gelmesi hakkında konuştu.

Mike Pompeo, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Pompeo Türkiye'nin faaliyetlerinin yasadışı olduğunu iddia etti. Doğu Akdeniz'deki Türk faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yunan Başbakan Miçotakis de Türkiye'nin kıta sahanlığı olan bölgeyi Rumlar'ın 7. parseli olarak ifade etti. Miçotakis, "Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD'nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturması için yardımlarını beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yaşanan son gelişmeler hakkında konuştu. Bakan Taçoy, Rumların hadsizce davrandığını söyledi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, bu süreç içerisinde tek güvendikleri yerin Ada'nın garantörlerinden Türkiye olduğunu dile getirdi. "Türkiye ile birlikte hareket etmek bizim en büyük hedef ve gayemizdir" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #yunanistan #türkiye #abd
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