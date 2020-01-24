Yüzbinlerce Iraklı ABD'ye karşı sokağa çıktı



17 yıllık ABD işgaline karşı mücadele sokaklara taşındı.

Irak Ordusu'na bağlı Haşdi Şabbi kuvvetlerine bombardımanla ile başlayan İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Lideri El Mühendis suikastine uzanan ABD saldırganlığına dur demek için protestolar başladı.

1 milyon kişi sokağa indi. Başkent Bağdat'taki gösterilere ülkenin önde gelen siyasi liderlerinden Mukteda es-Sadr çağrı yaptı. Hazırlıklar gece yarısı başladı.

Gösteriler için özel olarak korunan Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'nin karşısı seçildi.

Sabahın ilk ışıkları ile Iraklılar gösterinin yapılacağı alana akın etti. Genç yaşlı, kadın erkek 1 milyonun üzerinde Iraklı, ABD'ye meydan okudu.

Irak Meclisi'nin aldığı kararın uygulanarak ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için gösteri düzenlendi.

Uzmanlar bu gösterileri, Irak'ın siyasi tarihindeki yeni bir aşama olarak değerlendiriyor.

ulusal.com.tr