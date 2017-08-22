Yüzyıldır beklenen muhteşem doğa olayı, dün gerçekleşti. Tam güneş tutulmasını izlemek için milyonlarca kişi meydanlara döküldü. Amerika'da tam olarak izlenebilen tutulma anı, milyonlar tarafından ilgiyle takip edildi.

1918'den yılından bu yana ilk kez gerçekleşen tam güneş tutulması festival havasın da izlendi.Sadece Amerika'da gerçekleşen tam tutulmayı izlemek için dünyanın dört bir yanından Amerika'ya gidenler oldu. Bu nedenle neredeyse otellerde hiç boş yer kalmadı.'Yüzyılın olayı' olarak nitelendirilen tutulma için tutulma bölgelerinde kamplar kuruldu. Şehir merkezlerindeyse Amerikalılar meydanlara döküldü.Tutulma, Amerika'nın Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee ve Kuzey Carolina eyaletlerinden tam olarak gözlemlendi.Ayın güneşin önüne geçmesiyle 2 dakika 45 saniye süren tam güneş tutulması, 3 dakikalığına güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelledi.Milyonlarca kişi çıplak gözle bakılması tehlikeli olan tutulmayı, tutulma gözlükleri ve teleskoplarla anbean izledi. Ayın güneşi tamamen kapladığı anlar, alkışlar ve ıslıklarla karşılandı.Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yaptığı güneş tutulması canlı yayını izlenme rekorları kırdı.Bir dahaki tam güneş tutulması; Amerika'da 2024 yılında, Türkiye'de ise 2060 yılında gerçekleşecek.