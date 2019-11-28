Zaharova: Soçi mutabakatı kapsamında çalışmalar sürüyor

Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptı.

Zaharova, “Suriye’nin kuzeydoğuda 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı doğrultusunda durumun istikrara kavuşturulması için çalışmalar sürüyor. Suriye-Türkiye sınırında düzenli olarak Rus-Türk ortak devriyesi yürütülüyor. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde gerginliğin azaltılması için adımlar atılıyor” şeklinde konuştu.

Rus sözcü ABD’nin Suriye’deki varlığını eleştirdi. ABD’yi Suriye’nin milli servetini yağmalamakla suçladı. Fırat Nehri’nin doğusundaki durumun, terör hücrelerinin yeniden hareketlenmesiyle kayda değer ölçüde zorlaştığını kaydetti.

Mariya Zaharova, Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumun neredeyse her saat değiştiğini ifade etti. Rusya ve Türkiye askerleri ile diplomatları arasında Soçi mutabakatının uygulanması için sürekli temas kurulduğunu söyledi.

ulusal.com.tr