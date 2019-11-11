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Edirne'de sağanak yağış
Yurt Haber
11.11.2019, 14:44
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Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
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#chp
#AKP
#antalya
#istanbul
#afrin
#ankara
#türkiye
#samsun
#diyarbakır
#Pürüz yok
#bitlis
#Kıbrıs
#tsk
#Lyon-Beşiktaş maçı hangi kanalda
#Özgür Akıncı
#Ali Reza Shoja-nuri
#telefonunuz çalınırsa
#nato
#Aksaray
#araştırma