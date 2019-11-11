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Edirne'de sağanak yağış

Yurt Haber 11.11.2019, 14:44
Edirne'de sağanak yağış
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Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.