103 bin açığa rağmen 80 bin ücretli öğretmen çalıştırılıyor

103 bin açığa rağmen 80 bin ücretli öğretmen çalıştırıldığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı binlerce eğitimci açığını sözleşmeli ve ücretli öğretmenlikle kapatmaya çalışıyor. Bakanlık en son 2020 Şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ancak eğitimciler tepkili.

Türk Eğitim-Sen, Türkiye genelinde çalıştırılan ücretli öğretmen sayılarını araştırdı, sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada ücretli öğretmenlerin en çok çalıştırıldığı il de açıklandı.

Sendikanın araştırmasında öğretmen açığına da dikkat çekildi.

Araştırma sonucunda ücretli olarak görevlendirilen eğitimcilerin mezuniyet durumları dikkat çekti. Eğitim fakültesi mezunu olmayanların görevlendirilmesi eleştirildi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan, yaptıkları araştırma sonucunu Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Şubat’ta yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını da hatırlatan Geylan, hükümete ek atama çağrı yaptı. Geylan, atamaların kadrolu olması gerektiğinin de altını çizdi.

Öte yandan Şubat’ta yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 7 Ocak’ta başladı. 10 Ocak’a kadar sürecek başvuruların ardından adaylar sözlü sınava girecek.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr