112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar hayrete düşürüyor

Kentte meydana gelen olaylarda can kayıplarını önlemek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen, asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor. Merkeze bu yıl gelen 332 bin 131 çağrının 305 bin 903'ünün asılsız olduğu tespit edildi.

Zorlu şartlarda büyük özveriyle çalışan ekip, ihtiyacı olanların yardımına fedakarca koşarken, zaman zaman ilginç tepki ve çağrılar ile de yüz yüze kalıyor.

Komuta merkezine "İneğim doğuruyor ambulans gönderin", "Telefonum kapandı yardımcı olur musunuz", "Defin ruhsatı veriyor musunuz", "Lensimi çıkartamadım ambulans gönderebilir misiniz", "Kedim hasta ambulans gönderebilir misiniz", "İğne battı gelebilir misiniz", "Hastaneden randevu alacaktım", "Canım sıkıldı konuşabilir miyiz" diyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden her gün ortalama binin üzerinde çağrı geliyor.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm merkezlerde olduğu gibi kentteki çağrı merkezlerinde de 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini söyledi.

Adres danışanlar, nöbetçi eczane soranlar da var

Komuta merkezinin Kars'ta görev yapan 16 istasyonu komuta ederek aramalara karşılık verdiğini ifade eden Lazoğlu, "112 Acil Sağlık hattımıza 2019 yılında 332 bin 131 çağrı yapılmış ve bunun 305 bin 903'ü, yani yüzde 93'ünün asılsız ihbar olduğunu görüyoruz. Asılsız aramanın başında telefonla oynayan çocuklar, yer teyidi yapmak isteyenler, adres danışanlar, ambulans ihtiyacı olmadığı halde ambulans isteyenler, numaradan isim sorgulayanlar, nöbetçi eczaneyi soranlar yer almaktadır." diye konuştu.

Komuta merkezine gelen ihbarlar hakkında bilgi veren Lazoğlu, şunları kaydetti:

"Oldukça fazla asılsız ihbar alıyoruz. Normal şartlarda 112'yi meşgul etmek suçtur, bunun idari para cezası vardır. 1 Nisan günü 'köyde hastam var' denilerek ihbar geldi ve ambulans istediler. Arkadaşlarımız ulaştığında '1 Nisan şakası' yaptık dediler. Vatandaşlarımızın acil durumlarda 112'yi aramalarını istiyoruz."

Lazoğlu, Kars'ta 224 personel ve kış şartlarına uygun araçların da bulunduğu 42 ambulansla hizmet verdiklerini bildirerek, vatandaşlardan trafikte ambulanslara yol vermeleri konusunda daha hassas olmalarını istedi.