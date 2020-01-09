15 tatil tarihi ne zaman? 15 tatil yaklaştı! Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman alınıyor?

15 Tatil'e sayılı günler kaldı! Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği ara tatil her sene Ocak ayında yapılıyor. Beklenen tatilin günleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı iş planı takvimiyle duyrulan tatil toplam 16 gün sürecek.

Yarıyıl, 20 Ocak 2020'de başlayacak 31 Ocak 2020'de ise sona erecek.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 günü sona erecek. Karneler bu tarihte verilecek. Not ortalamasını tutturan çocuklar takdir veya teşekkür belgeleriyle ödüllendirilecek.



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