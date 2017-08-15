Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2017-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.



ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, branş bazında sıralamaların adayları bilgilendirmek için oluşturulduğu, bu hizmetin kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan verdiği belirtildi.



Görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı aktarılan açıklamada, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı bildirildi.

Açıklamada, branş bazında sıralama işlemlerinin adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilen) ÖSYM sistemi üzerinde 15 Ağustos 2017 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların başvuruda belirttikleri eğitim bilgilerinin baz alınarak hazırlandığı kaydedildi.



Açıklamada, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Branş bazında sıralamaların adayların lisans alanları kullanılarak yapılması sebebiyle ÖABT adaylarının sınava girdikleri ÖABT alanındaki sıralamalarını görmeleri için, MEB'in http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/11114339_9_cizelgeveesaslar.pdf linkinde yer alan atamaya esas olan bu alanda kabul ettiği lisans alanlarına dikkat etmesi gerekmektedir."

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.