2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili ne zaman?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili 18 -24 Kasım arasında yapılacak. Yani öğrencileri 1 haftalık tatil süreci bekliyor.

Öğrencilerin yüzünü güldüren ara tatil tatil dönemi bir hafta sonra başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre tatil 18 -24 Kasım arasındaki süreyi kapsayacak.

İlk kez uygulanacak olan ara tatil öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal becerilerini geliştirmesi açısından fırsat.

1 haftalık tatil sürecinde öğrenciler hem eğlenecek hem de öğrencek. Tatili dolu dolu geçirecekler.

Öğrencilerin tatili nasıl verimli geçireceğini anlatan Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, velilere önerilerde bulundu.

Yine yeni düzenlemeye göre, birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.



ulusal.com.tr