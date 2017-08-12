Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (BEYGEM), bu yıl örnek başarılara imza attı. Beylicium AVM ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde uzman eğitim kadrosu ile gençleri geleceğe hazırlayan BEYGEM, 312 öğrencisinden 287’sini üniversiteye yerleştirdi ve ilk yıl yüzde 87 olan yerleştirme oranı, bu sene yüzde 92’ye yükselerek; iyi bir başarı grafiği yakalandı.

Üniversite hazırlık destek programı ile öğrencilere iyi bir gelecek imkanı sunan Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (BEYGEM), bu yıl başarı grafiğini daha da yükseltti. Derslere devam eden 312 öğrenciden 287 öğrenci Türkiye’nin prestijli üniversitelerine yerleşti.



Beylicium AVM ve Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde uzman ve deneyimli öğretmen kadrosu, disiplinli öğrenci takip sistemi ve soru çözüm saatleri, deneme kulubü, test kulubü farklı uygulamaları ile başarıyı yakalayan BEYGEM birçok kuruma da örnek oluyor.







PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİLER



Birçok popüler meslek grubu için ilk adımı atan öğrenciler; Tıp, Diş Hekimliği, Dil ve Konuşma Terapisi, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, Havacılık Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yeni Medya, Adalet, Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İletişim Fakültesi bölümleri, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerine yerleşti. En çok tercih edilen ve yerleşilen üniversiteler ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Çanakkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Karabük Üniversitesi oldu.







BEYGEM Eğitim Koordinatörü Göksel Gökçe, yakalanan başarıyı vurgulayarak, "Bireysel ve kitlesel başarıda bu sene çok iyiyiz. 312 öğrencimizden 287 öğrencimizi üniversiteye yerleştirdik. Kurulduğumuz ilk yılımızda yüzde 87 olan başarımızı 2. yılımızda yüzde 92’ye taşıdık. Birçok eğitim kurumundan tebrik mesajları aldık. Yerleşen öğrencilerin yüzde 98’i sadece BEYGEM’den eğitim aldı" şeklinde konuştu.



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