MEDICANA Çamlıca Hastanesi Anne Çocuk Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Gençyılmaz yaz aylarında güneşten korunmaya çalışırken cilt tipine göre korunulması gerektiğini belirtti. Yağlı, karma, normal, hassas ve kuru ciltlerin farklı şekillerde korunması gerektiğini söyleyen Dr. Gençyılmaz, yaz aylarında hafif makyaj yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

Cilt tiplerinin normal, kuru, yağlı, karma ve hassas olarak ayrıldığını belirten Dr. Gençyılmaz şunları söyledi:



"Normal cilt tipleri, gözenekleri sıkı, belirgin olmayan, nemi ve yağı dengeli, hassas olmayan ciltlerdir. Yağlı cilt tipleri, geniş gözenekli, parlak, sivilceli



veya komedonlu ciltler, kuru cilt tipleri, gözenekleri belirsiz, kızarık, elastik olmayan, çizgileri belirgin, karma ciltler, kuru veya normal bölgelerinin dışında



T bölgesi (burun, alın, çene) gibi alanların yağlı olmasıdır. Parlak, geniş gözenekli, komedonlu ciltlerden oluşuyor. Hassas ciltler, kızarık, damarları



belirgin, kuru, kaşıntılı, yanma hissi olan ciltlerdir."



CİLT TİPLERİNE GÖRE KORUNMA



Hangi cilt tipine göre cilt bakımının nasıl olması gerektiğini de belirten Dr. Gençyılmaz, bu yöntemleri şöyle anlattı:



- KURU CİLTLER



Günde bir kereden fazla yıkanmamalı, kokulu, antibakteriyel gibi sabunlardan uzak durulmalı, her gün yoğun bazlı nemlendiriciler gerektikçe



tekrarlanmalı, sıcaktan uzak durulmalı ve derin peeling ve ovalamaktan kaçınılmalı. Karma ciltler, yüzün T bölgesine tonikler uygulanmalı, hafif, yoğun



olmayan nemlendiriciler tercih edilmeli, kuru havalarda T bölgesi dışı alanlar daha çok nemlendirilmeli.



- YAĞLI CİLTLER



Günde iki kereden fazla yıkanmamalı, ‘noncomedogenic’ yani komedonyapmayan makyaj ve krem ürünleri kullanılmalı, alkollü tonikler, hafif yoğunlukta



nemlendiriciler tercih edilmeli, haftada 3 kez peeling yapılmalı veya sıkılaştırıcı maskeler kullanılmalı.



- HASSAS CİLTLER



Kokulu, parfümlü, esans ve kimyasal içermeyen tonik ve nemlendiriciler seçilmeli, derin peeling, buhar ve ovalamaktan kaçınılmalı. Cilt tipiniz nasıl



olursa olsun, UVA ve UVB içeren güneş koruyucular veya nemlendiriciler kullanılmalı. Cildinizi direk güneş ışınlarından korumalı, sigara içilmemeli, bol



su içilmeli, cilt her gün köpük veya jel tipi temizleyicilerle yıkanmalı, makyajla yatılmamalı.



Cilt tiplerine göre güneşten korunma yöntemlerini de anlatan Dr. Nilsu Gençyılmaz, "Güneş ışınlarının kişiye göre, genetik yapı ve derideki melanin



miktarına, yani güneş maruziyeti sonrası melanin yapma (bronzlaşma) derecesine göre farklılık gösteriyor. Melanin ise ırklara göre farklılık gösteriyor ve



bu özelliklere göre cilt tipleri 5’e ayrılıyor" dedi ve yöntemleri şöyle sıraladı:







Tip 1: Çok açık tenli, çok hassas ciltli, güneşten kolay yanıyor ve bronzlaşmıyor.



Tip 2: Açık tenli, hassas ciltli, kolay yanar ve çok az bronzlaşıyor.



Tip 3: Buğday tenli, güneşten az yanar ve zamanla bronzlaşıyor.



Tip 4: Esmer tenli, çok az yanar ve kolay bronzlaşıyor.



Tip 5: Siyah tenli ve güneşten hiç yanmazlar.