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50 yaşında mezuniyet heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 50 yaşındaki öğrencisi Yılmazoğlu fakülte birincisi oldu

50 yaşında mezuniyet heyecanı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 50 yaşındaki öğrencisi Belma Yılmazoğlu, mezuniyet heyecanı yaşadı.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültedeki Özdemir Nutku Sahnesi'nde yapılan mezuniyet töreninde 170 öğrenci mezuniyet belgesini aldı.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören, sanatçı yetiştirmenin kolay olmadığını belirterek, fakültenin başarılı akademik kadroları ile fark yarattığını ifade etti.

Sanatı yaşam için "olmazsa olmaz" şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Ören, "Sanatsız bir yaşam düşünemiyoruz. Aldığınız eğitim ve sahip olduğunuz yeteneklerle sizler çok özelsiniz. Bizler de bunun farkında olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

 50 yaşında fakülte birincisi
Fakültenin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalında eğitim alan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Belma Yılmazoğlu, fakülte birincisi olarak mezun oldu.
Okumanın yaşı olmadığını dile getiren Yılmazoğlu, "Genç arkadaşlarımla mutlu bir eğitim dönemi geçirdim. Onlara örnek olabilmek benim en büyük mutluluğum." yorumunu yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mezuniyet #Güzel Sanatlar Fakültesi #deü
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