81 ilden Ankara'ya gittiler
"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır" Atatürk, öğretmenlerimizi bu sözlerle tarif etmişti. Ve bugün kutsal mesleği yapan öğretmenlerimizin günü... 81 ilden bir araya gelen öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Başöğretmen Atatürk'ün huzuruna çıktı. Aslanlı Yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eşlik etti. Selçuk, "Vatan evlatlarının istikbali için kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız" dedi.
EĞİTİM-SAĞLIK 24.11.2019, 20:02
81 ilden geldiler. Başöğretmenin huzuruna çıktılar.
24 Kasım Öğretmenler Gününün en önemli kutlama adreslerinden biri Anıtkabir oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenler ile Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.
Aslanlı Yoldan yürüyen öğretmenler Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bakan Selçuk Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.
Selçuk daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekindi.
Bakan Selçuk, öğretmenler günü kapsamında sosyal medya hesabından bir de video yayınladı. Öğretmenlere yönelik şiddetin bitirilmesi istendi.
ulusal.com.tr
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