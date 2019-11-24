81 ilden Ankara'ya gittiler

81 ilden geldiler. Başöğretmenin huzuruna çıktılar.

24 Kasım Öğretmenler Gününün en önemli kutlama adreslerinden biri Anıtkabir oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenler ile Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti.

Aslanlı Yoldan yürüyen öğretmenler Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bakan Selçuk Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

Selçuk daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekindi.

Bakan Selçuk, öğretmenler günü kapsamında sosyal medya hesabından bir de video yayınladı. Öğretmenlere yönelik şiddetin bitirilmesi istendi.



ulusal.com.tr