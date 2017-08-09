Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, 81 ilde kurulan komisyonlardan, zorunlu olarak açık liseye yönlendirilen çocuklar ile velilerine ulaşarak örgün eğitime kayıt olmalarını sağlamasını istediklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.



Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liselere yerleştirilen öğrenci sayılarına ilişkin verileri değerlendiren Tekin, 1 milyon 200 bin öğrencinin ortaöğretime kayıtlarının yapıldığını anlattı.



Liselere yerleştirilen 873 bin öğrencinin ilk 10 tercihine, 922 bin öğrencinin ilk 15 tercihine yerleştiğini aktaran Tekin, "1 milyon 200 bin öğrenciden 922 bin öğrenci istediği okullara yerleşmiş durumda." dedi.



Açık liselere yerleştiren öğrenci sayılarına ilişkin bilgi aktaran Tekin, zorunlu eğitimin 12 yıl olduğuna işaret etti. Tekin, "Kendi isteğiyle hiçbir yere yerleştirilemediği için ve zorunlu eğitim 12 yıl olduğundan dolayı 84 bin öğrenciyi biz MEB bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla eğitim verilen açık liseye kayıt yaptık." açıklamasında bulundu.



Açık liseye kayıt olan öğrencilerin tamamen sistemin dışında kaldıkları anlamına gelmediğini kaydeden Tekin, 84 bin dolayındaki öğrencinin nakil sürecinden faydalanmaları için 81 ilin tamamında komisyon kurduklarını vurguladı.



Tekin, "81 ilde kurduğumuz komisyonlardan talebimiz şu; 'zorunlu olarak açık liseye yönlendirdiğimiz çocuklarımıza ve velilere ulaşın, gerekli rehberlik faaliyetlerini ve yönlendirmeleri yapın ve bu çocukların örgün eğitime kayıt olmalarını sağlayın.' Ben burada, yüzde 70-80 oranında başarılı olacağımızı, yani kendi tercihiyle açık liseye gidenlerin dışındakilerin, tamamına yakınının sistemin içine dahil olacağını ve örgün eğitime gireceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.



Tekin, Anadolu, imam hatip ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinde boş kontenjanların yaklaşık 200 bin olduğunu, bunun 28 bininin Anadolu liselerinde bulunduğunu bildirdi.



"Cihat kavramı iki derste bulunuyor"



Yeni müfredatta "cihat" kavramının çok tartışıldığına değinilerek, "Evrim Teorisi çıkarıldı ve cihat kavramına yer verildi, Türk milli eğitimi bilimsellikten uzaklaşıyor." yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Tekin, "Kamuoyunda bir bardak suda fırtına kopartılıyor. Çok yanlış bir tartışma, altyapısı bilinmeden tartışılıyor." diye konuştu.



Cihadın literatürdeki karşılığının "nefisle mücadele etmek" olduğunu anlatan Tekin, "Cihat dini bir literatür, yani İslami bir kavram. Baştan bize 'Cihat kavramı kimin müfredatında okutuyorsunuz' diye sorulsaydı, bunu doğal olarak açıklayabilirdik. Cihat şu anda programımızda iki derste var. Bunlardan bir tanesi imam hatip liselerinde zorunlu olarak okutulan fıkıh dersi. Bunda olmasından daha doğal bir şey var mı?" diye konuştu.

Tekin, cihat kavramının ikinci olarak da okullarda zorunlu değil, seçmeli olarak bulunan temel dini bilgiler dersi içinde yer aldığını dile getirdi.



"Yabancı dil eğitimi takip edilecek"



Bu yıl pilot olarak 5'inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim konusundaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Tekin, bu yıl yaklaşık 120 bin öğrencinin pilot uygulama kapsamında haftada 16-17 saat yabancı dil eğitimi alacağını kaydetti.

