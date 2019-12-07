Açık Öğretim Lisesi sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, 7-8 Aralık tarihlerinde sınava girmişlerdi. Peki sınavlar sonuçlandı mı? Sınavın üzerinden 19 gün geçmesine rağmen hala açıklanmayan sınav sonuçları, öğrencilerin heyecanını arttırdı. Bundan önce yapılan sınavlarda sonuçlar 15 gün sonra açıklanmıştı.

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi ve Açık Öğretim Lisesi'nin sitesinden sınav sonucu yayınlanacak.

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