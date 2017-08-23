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Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Açıköğretim Sistemi hizmetleri, e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı

Açıköğretim hizmetleri e-Devlet Kapısı’nda

Açıköğretim Sistemi hizmetleri, e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetleri her geçen gün artıran e-Devlet Kapısı, 2,5 milyona yakın öğrencisi olan Açıköğretim Sistemi hizmetlerini de sunmaya başladı.

Türksat AŞ ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği neticesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin "Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama" hizmetiyle "Sınav Notu Sorgulama" hizmeti, e-Devlet Kapısı'ndan sunulacak.

Açıklamada, kamu hizmetlerini www.turkiye.gov.tr ve mobil uygulamayla güvenli bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran e-Devlet Kapısı'nın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde kayıtlı öğrencilerin açıköğretim bürolarına gitmeden ev rahatlığında 7/24 işlem yapabilmelerini sağladığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Açıköğretim #e-devlet
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