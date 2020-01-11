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Aile hekimleri yol haritasını açıkladı

Aile hekimleri, sağlıkta şiddetle mücadelede çözüm önerilerini açıkladı. Sosyal medyada şiddeti teşvik edenlerin caydırıcı ceza alması istendi. Şiddet suçu uygulayan kişinin de sosyal güvencesinin daraltılması talep edildi.

EĞİTİM-SAĞLIK 11.01.2020, 16:36 11.01.2020, 16:40
Aile hekimleri yol haritasını açıkladı

Aile hekimleri, son yıllarda giderek artan sağlıkta şiddetle ilgili yol haritasını, hazırladığı bir raporla belirledi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik hazırlanan raporu Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Özlem Sezen açıkladı.

Sezen, Türkiye’de en fazla şiddet gören meslek grubunun sağlık çalışanları olduğunu söyledi.

Bu güne kadar sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik atılan adımların sorunları çözmediği belirtilen Sezen, çözüm önerilerini sıraladı.

Hazırlanan öneriler Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'e de sunulacak.

ulusal.com.tr

Tansev Kara

#sağlıkta şiddet #aile hekimleri
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