Aileye teknoloji bağımlılığı uyarıları

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, bir öneri paketi hazırladı. Komisyon, çocukların teknoloji kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek için Şubat 2019’da Meclis’te Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyon Başkanı Nabi Avcı, Mayıs ayında teknoloji bağımlılığını masaya yatıracaklarını açıklamıştı. 6 aylık çalışmaların sonucunda öneri paketi hazırlandı.

Rapora göre 3 yaşına kadar çocuklar telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlardan uzak tutulmalı.

Raporda 1 yaşından sonra teknolojiye maruz kalan çocukların beyin zarlarında incelik oluştuğu belirtildi. Teknoloji kullanan 18-24 aylık bebeklerin toplumsal uyumundan düşük puanlar aldıkları ifade edildi.

Teknoloji, çocuğa ödül ya da ceza olarak sunulmamalı. 3 yaşından önce çocuğu susturma, yedirme, uyutma amacıyla da teknoloji kullanılmamalı.

Ayrıca anne-baba çocuk önünde teknolojiyle uğraşıyorsa, çocuk o cihazı kullanmaya yönelik kendisini geliştiriyor. Uzmanlar, teknoloji bağımlılığının önüne geçmekte anne babanın rolünün önemine değindi.

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