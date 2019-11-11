Aileye teknoloji bağımlılığı uyarıları
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu aileleri ve kurumları, çocukların teknoloji kullanımıyla ilgili uyardı. Buna göre erken yaşta çocuklar tablet, telefon ve bilgisayardan uzak tutulmalı. Uzmanlara göre aileye düşen görev çocuklarını bağımlılığa karşı korumak. Peki çocuğun gelişimini etkileyen cihazların önlenmesi konusunda aileler nasıl hareket etmeli? Yanıtı haberimizde.
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, bir öneri paketi hazırladı. Komisyon, çocukların teknoloji kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu.
Teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek için Şubat 2019’da Meclis’te Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyon Başkanı Nabi Avcı, Mayıs ayında teknoloji bağımlılığını masaya yatıracaklarını açıklamıştı. 6 aylık çalışmaların sonucunda öneri paketi hazırlandı.
Rapora göre 3 yaşına kadar çocuklar telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlardan uzak tutulmalı.
Raporda 1 yaşından sonra teknolojiye maruz kalan çocukların beyin zarlarında incelik oluştuğu belirtildi. Teknoloji kullanan 18-24 aylık bebeklerin toplumsal uyumundan düşük puanlar aldıkları ifade edildi.
Teknoloji, çocuğa ödül ya da ceza olarak sunulmamalı. 3 yaşından önce çocuğu susturma, yedirme, uyutma amacıyla da teknoloji kullanılmamalı.
Ayrıca anne-baba çocuk önünde teknolojiyle uğraşıyorsa, çocuk o cihazı kullanmaya yönelik kendisini geliştiriyor. Uzmanlar, teknoloji bağımlılığının önüne geçmekte anne babanın rolünün önemine değindi.
ulusal.com.tr
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