Sağlıklı bir nefes insan hayatını yakından etkiliyor. Kaliteli nefes içinse temiz hava ve sağlıklı bir akciğer gerekiyor. Ancak dünyada yaklaşık 1 buçuk milyon insan akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybediyor. Alarm veren tablo 25 Eylül Dünya Akciğer Günü'nde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Peki akciğer hastalıklardan nasıl korunur? İşte yanıtı…

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