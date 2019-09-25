İyi bir nefes alabilmek için hem temiz havaya hem de iyi bir akciğere ihtiyacımız var
Her yıl 25 Eylül’de Dünya Akciğer Günü kutlanıyor. Bugünle birlikte amaç, akciğer hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak.
Akciğer kanseri, en sık görülen kanser tipi olarak erkeklerde birinci sırada, kadınlarda ise beşinci sırada yer alıyor.
Akciğer kanseri, sigara kullanımı, hava kirliliği ve ağır çalışma koşullarından kaynaklanabiliyor. Ailede kanser hastası bulunuyorsa kanser riski artıyor.
Türk Toraks Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fuat Kalyoncu, Akciğer Gününü Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kalyoncu, ses kısıklığı, nefes darlığı, iştahsızlık gibi belirtileri olan hastalığa karşı düzenli kontrol önerdi.
Kalyoncu, kanserden korunmak için uyarılar da yaptı.
ulusal.com.tr
Sağlıklı bir nefes insan hayatını yakından etkiliyor. Kaliteli nefes içinse temiz hava ve sağlıklı bir akciğer gerekiyor. Ancak dünyada yaklaşık 1 buçuk milyon insan akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybediyor. Alarm veren tablo 25 Eylül Dünya Akciğer Günü'nde bir kez daha gün yüzüne çıktı. Peki akciğer hastalıklardan nasıl korunur? İşte yanıtı…
İyi bir nefes alabilmek için hem temiz havaya hem de iyi bir akciğere ihtiyacımız var