Akdeniz Üniversitesi'nin 4'üncü çift kol nakilli hastası kameralar karşısına geçti, başarı öyküsünü paylaştı.

İlk naklini 2010 yılında yapan Akdeniz Üniversitesi yeni bir başarıya daha imza attı.

25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılmış ve 2 kolunu kaybetmişti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü ekipleri Şimşek'e çift kol nakli yaptı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Şimşek, başarı öyküsünde emeği olan herkese teşekkür etti.

Nakli gerçekleştiren Profesör Doktor Ömer Özkan, sürecin çok güzel ilerlediğini söyledi.

ulusal.com.tr

