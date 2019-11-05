ALES 3 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ALES 3 sınav giriş belgesi alma ekranı! ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 3 sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES'in sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı adaylar tarafından merakla araştırılıyor. ALES 3 sınav giriş belgesi alma ekranını araştıran adaylar, ALES 3 sınavının ne zaman yapılacağını da hızlı bir şekilde sorguluyor. ALES 3 sınav sonuçları açıklanma tarihinin belli olup olmadığı da çok kez araştırılırken ALES 3 sınavı hakkında merak edilenleri derledik
EĞİTİM-SAĞLIK 05.11.2019, 11:56
17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES/3 başvuruları sonarasında ALES sınav giriş yerleri merak konusu oldu. ALES ne zaman gerçekleştirilecek? 2019 Yılının son ALES sınavı için geri sayım başladı. İşte ALES hakkında merak edilenler...
ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ALES sınav giriş yerleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, ALES/3 sınavı için sınav girşi belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı 17 KAsım 2019 tarihinde uygulanacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sınav sonuçları 12 Aralık 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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