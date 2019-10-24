Ankara’da ikili eğitime tepki

İkili eğitim öğrencilerin saat disiplinini bozdu. Eğitimciler tepkili.



Ankara’daki okul yetersizliği birçok okulda sorun yarattı. Etimesgut’ta Ufuk Arslan Anadolu Lisesi, Sincan’da ise İbn-i Sina, Fatih ve Sincan Anadolu Liselerinde ikili eğitime geçildi.



İkili eğitim sisteminde sabahçıların saat 7’de derse başlaması, öğlencilerin saat 20.50’de okuldan çıkması tepkilere neden oldu.



Sincan’da İbn-i Sina Anadolu Lisesi önünde eylem yapan öğrenci, öğretmen ve veliler adına Eğitim İş 1 Nolu Şube Başkanı Turgay Kaçan konuştu.



Çocukların ulaşım ve güvenlik sorunu yaşadıklarını belirten Kaçan, Milli Eğitim Bakanlığı’na tam gün" çağrısı yaptı.



Açıklamanın ardından veliler, ikili eğitimde servis ücreti yüküyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Öğrenciler ise ikili sistem nedeniyle derslere geç kaldıklarını vurguladı.

HABER: TANSEV KARA

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