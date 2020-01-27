AÖF 2020 kayıt yenileme başladı! ANASİS AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri... Örgün Lisans öğrencilerinin ders seçim tarihleri

2019-2020 eğitim yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme 28 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. Kayıt yenileme ANASİS sistemi üzerinden olacak. Açık öğretimliler, ilk dönem yatırdıkları gibi ikinci dönemde aynı miktarda katkı payını(öğrenim ücretini) Ziraat Bankası'na ödedikten sonra kayıt yenilemek işlemlerini yapabilecekler. Ücret yatırılmadan, kayıt sistemine giriş yapamayacak.

Kayıt sistemine giriş yapıp kaydını yenileyen öğrenciler yarı yıl ders seçimlerini yapabilecek.

Kayıt Yenileme sırasında; ANASİS Sistemi üzerinden, 'Öğrenci İşlemleri' menüsünden 'Kayıt İşlemleri' seçilerek periyot seçim ekranından 'Periyot', eğer birden fazla birime kayıtlı ise 'Birim' seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

ANASİS'e giriş yapmak için buraya tıklayınız.

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri şu şekildedir;

8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 27-28 Ocak 2020 Pazartesi-Salı

6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 29 Ocak 2020 Çarşamba

4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 30 Ocak 2020 Perşembe

2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2020 Cuma

*Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 27 Ocak 2020 Pazartesi; 8. Yarıyıl ve üstü öğrencileri 28 Ocak 2020 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

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