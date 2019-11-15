Ara tatil ne zaman bitecek

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı.Öğrencilerin 1 haftalık tatil süreci de başlamış oldu.

Öğrencilerin yüzünü güldüren ara tatil başladı.

İlk kez uygulanan ara tatil öğrencilerin akademik ve sosyal-duygusal becerilerini geliştirmesi açısından fırsat.

Öğrenciler tatilin tadını şimdiden çıkarmaya başladı bile.

Kimi bu tatil döneminde gezecek kimi ise ders çalışacak...

25 Kasım'da tekrar ders başı yapılacak.

Yine yeni düzenlemeye göre, birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

ulusal.com.tr

