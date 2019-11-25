Ara tatil sonrası ders zili yeniden çaldı
Bir haftalık ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı. Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil sonrası ders zili yeniden çaldı.
EĞİTİM-SAĞLIK 25.11.2019, 22:51
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci ders başı yaptı.
Yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı.
Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil sonrası öğrenciler heyecanla okullarına koştu.
Okulların açılmasıyla tarfik çisi de başladı. Özellikle İstanbul'da uzun araç kuyrukları oluştu.
Megakentte okul servislerinin yoğunluğu, trafiği durma noktasına getirdi.
ulusal.com.tr
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